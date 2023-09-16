الوضعية الجوية ملائمة لنزول الامطار وظهور السحب الرعدية بداية من اليوم السبت 23 سبتمبر الجاري

تكون الوضعية الجوية ملائمة لنزول أمطار وظهور سحب رعدية بأغلب الجهات، بداية من يوم السبت القادم، 23 سبتمبر 2023، لتتواصل الى غاية يوم الاثنين 25 سبتمبر من نفس الشهر، وفق ما كشف عنه، السبت، المهندس المختص في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي، ايهاب خلف الله، في تصريح ل"وات" .



وتكون السحب الرعدية، وفق خلف الله، مصحوبة بأمطارمبدئيا ضعيفة إلى متوسطة وأحيانا غزيرة بمناطق الشمال والوسط ، والحرارة في انخفاض نسبي لتتراوح درجاتها بين 19 و 25 درجة بالشمال والوسط، وبين 27 و 30 درجة بالجنوب. وينتظر أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، تدريجيا، بداية من يوم الثلاثاء القادم.





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أما الرياح، فقوية بالسواحل وقرب السواحل الشرقية، تصل سرعتها الى حدود 60 كلم/س، حسب نفس المصدر.