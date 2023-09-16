Babnet

الوضعية الجوية ملائمة لنزول الامطار وظهور السحب الرعدية بداية من اليوم السبت 23 سبتمبر الجاري

Publié le Samedi 16 Septembre 2023 - 12:34 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تكون الوضعية الجوية ملائمة لنزول أمطار وظهور سحب رعدية بأغلب الجهات، بداية من يوم السبت القادم، 23 سبتمبر 2023، لتتواصل الى غاية يوم الاثنين 25 سبتمبر من نفس الشهر، وفق ما كشف عنه، السبت، المهندس المختص في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي، ايهاب خلف الله، في تصريح ل"وات" .
 
وتكون السحب الرعدية، وفق خلف الله، مصحوبة بأمطارمبدئيا ضعيفة إلى متوسطة وأحيانا غزيرة بمناطق الشمال والوسط ، والحرارة في انخفاض نسبي لتتراوح درجاتها بين 19 و 25 درجة بالشمال والوسط، وبين 27 و 30 درجة بالجنوب. وينتظر أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، تدريجيا، بداية من يوم الثلاثاء القادم.
 
...

أما الرياح، فقوية بالسواحل وقرب السواحل الشرقية، تصل سرعتها الى حدود 60 كلم/س، حسب نفس المصدر.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273343


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
السبت 16 سبتمبر 2023 | 1 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:55
18:28
15:45
12:21
06:02
04:34
الرطــوبة:
% 26
Babnet
Babnet37°
37° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-26
39°-26
37°-27
37°-28
33°-26
  • Avoirs en devises
    26372,9

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36724 DT        1$ =3,13630 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   1787,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*