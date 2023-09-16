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الكاف: انطلاق عمليات توريد 18 الف طن من السكر الابيض من الجزائر عبر المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف

Publié le Samedi 16 Septembre 2023 - 11:24 قراءة: 0 د, 49 ث
      
وصلت، عشية أمس الجمعة إلى ولاية الكاف، عبر المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف، الشحنة الأولى من السكر المستورد من الجزائر والمقدرة بالف طن، وفق ما أفاد به المسؤول بديوان التجارة نبيل القاسمي في تصريح لوسائل الإعلام

وقال بلقاسمي أنه تمت برمجة توريد 18 الف طن من السكر الجزائري، بمعدل الف طن يوميا، عبر المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف، على غرار ما تم العمل به سابقا من خلال استيراد كميات من السكر الجزائري عبر هذا المعبر، وسيتم توزيع هذه الكميات على كافة ولايات الجمهورية، بما سيسهم في الترفيع في نسق التزود بهذه المادة.
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وبالتوازي مع ذلك، ستشهد ولاية الكاف بداية من الأسبوع القادم، وفق نفس المصدر، الترفيع في نسق التزود بمادتي القهوة والارز، وذلك بمعدل 6ر9 اطنان أسبوعيا، وهو ما من شأنه إنهاء الأزمة التي تعيشها الجهة جراء غياب المادتين في الأسواق.


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