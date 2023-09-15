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صفاقس : إستئناف رحلات بواخر اللود من وإلى جزيرة قرقنة بعد تعطل دام أكثر من 24 ساعة

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 23:20 قراءة: 1 د, 8 ث
      
إستؤنفت في حدود الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، رحلات بواخر اللود بين صفاقس وجزيرة قرقنة، بعد أن تعطلت أكثر من 24 ساعة أي منذ الرابعة والنصف من مساء امس الخميس، بسبب تعمد عدد من مراكب الصيد، في عرض البحر على مستوى مدخل ميناء سيدي يوسف (بقرقنة)، منع مرور بواخر الشركة الجديدة للنقل بقرقنة نحو صفاقس، على خلفية منعهم من الصيد العشوائي، وفق ما أكده مصدر مسؤول بالشركة الجديدة للنقل بقرقنة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وأضاف ذات المصدر، أن إنفراج الوضع حصل على إثر إبتعاد المحتجين من مدخل ميناء سيدي يوسف بقرقنة لفسح المجال لبواخر الشركة للمرور من وإلى جزيرة قرقنة، وذلك دون تدخل أمني، مشيرا إلى ان الرحلات البحرية بين صفاقس وجزيرة قرقنة، قد إنطلقت من صفاقس برحلة أمنتها باخرة اللود "الحبيب عاشور" حال إنفراج الوضعية.
يذكر أن تعطل رحلات اللود من وإلى جزيرة قرقنة الذي دام أكثر من 24 ساعة، قد تسبب في تعطيل العودة المدرسية في جزيرة قرقنة بسبب عدم وصول تعزيزات من حافلات النقل المدرسي من صفاقس وعدم التحاق عدد من الاطارات التربوية بمراكز عملهم بجزيرة قرقنة.كما تسبب هذا الوضع في تعطل الخدمات الطبية بالمستشفى الجهوي "سليم الحضري" بقرقنة، حيث لم يتمكن اطباء الاختصاص من الالتحاق بالمستشفى ، وفق ما افاد به مسؤول محلي بجزيرة قرقنة صحفية "وات"
وخلف هذا الوضع كذلك حالة من الاحتقان والغضب في صفوف المسافرين العالقين في محطة اللود في كل من صفاقس وجزيرة قرقنة.
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