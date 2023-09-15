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ديوكوفيتش يقود صربيا إلى دور ربع النهائي في كأس ديفيز للتنس

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 21:25 قراءة: 0 د, 46 ث
      
حقق نوفاك ديوكوفيتش بداية مظفرة مع عودته للمنافسات بعد التتويج بلقب أمريكا المفتوحة للتنس ليساعد المصنف الأول عالميا بلاده صربيا على حجز مكانها في دور ربع النهائي لكأس ديفيز اليوم الجمعة بفوزها على إسبانيا صاحبة الضيافة في دور المجموعات.
وبعد خمسة أيام فقط من فوزه بلقبه 24 في البطولات الأربع الكبرى في نيويورك، تغلب ديوكوفيتش على الأجواء الحارة والرطبة وعوض تأخره 4-1 في المجموعة الثانية ليهزم أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-3 و6-4 في بلنسية.
وضمنت النتيجة تقدم صربيا 2-صفر وهو تفوق يستحيل تعويضه بعدما تغلب لاسلو ديري على ألبرت راموس-بينيولاس 6-4 و6-4 في المباراة الأولى من المواجهة بالمجموعة الثالثة لتحجز صربيا مكانها في دور ربع النهائي الذي سيقام في مالقة في نوفمبر القادم.
وقال ديوكوفيتش بعد فوزه بالمباراة 13 على التوالي "أنا في قمة السعادة بعد كل ما حققته في ملاعب التنس مؤخرا.
...

"اللعب لبلادي صربيا يحمل مذاقا مختلفا تماما و إنها مسؤولية كبيرة تحمل ضغوطا هائلة لكنها أيضا امتياز وشرف لا يصدق ".


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