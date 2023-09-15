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التعاون الثنائي بين تونس وكوريا محور لقاء رئيس الحكومة مع المبعوث الخاص لوزير  الخارجية الكوري الجنوبي

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 19:37 قراءة: 0 د, 36 ث
      
استقبل رئيس الحكومة احمد الحشّاني اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، المبعوث الخاص لوزير الشؤون الخارجية الكوري الجنوبي "سونغ هو سانغ" الرئيس المدير العام لمجمع تصنيع السيارات " كيا موتورز".

وأعرب رئيس الحكومة في مستهل اللقاء عن استعداد تونس لمزيد دفع علاقات التعاون الثنائي بين تونس وكوريا الجنوبية، حاثا الشركات الكورية على المبادرة بالاستثمار في تونس وتعزيز التعاون الثلاثي التونسي-الكوري-الافريقي.

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واستعرض الطرفان خلال اللقاء، سبل تطوير الشراكة الثنائية في مجالات استراتيجية على غرار استقطاب السوق السياحية الكورية في تونس والتبادل الشبابي والثقافي بين البلدين.

من جانبه، أكد المبعوث الخاص لوزير الشؤون الخارجية الكوري الجنوبي استعداد بلاده لمضاعفة الاستثمارات الكورية في تونس خاصة في مجال صناعة قطع غيار السيارات، لتكون بذلك تونس منصة اقليمية للتصنيع والتوسع نحو أسواق افريقيا وأوروبا.


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