باجة: الاعلان فى الدورة العادية الثالثة للمجلس الجهوى عن قرب انجاز عدد من المشاريع المعطلة

اعلن المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية باجة صابر البنبلي، اليوم الجمعة، خلال الدورة العادية الثالثة للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوى لولاية باجة لسنة 2023، عن قرب انجاز عدد من المشاريع المعطلة ومنها توفير مصعد بالمستشفي الجهوى وتوزيع عدد من المساكن الاجتماعية واستكمال مشروع المحاور الكبري الذى من شانه القضاء على اضطرابات ونقص تزوير المياه الصالحة للشراب وتهيئة ساحة 14 جانفي، كما اعلن عن قرب تكوين شركة اهلية تعني بالمكفوفيين بالجهة.



وقد صادق المجلس على تحويل منح لمساعدة بلديات محدثة وهي سيدى اسماعيل وتيبار ووشتاتة الجميلة بقيمة 200 الف دينار، لخلاص فواتير مختلفة واقتناء معدات وتجهيزات وعلى اعادة استغلال فواضل اعتمادات لتهيئة ملاعب رياضية واستكمال مشروع تهيئة ملعب بشير بن كوسة لكرة السلة بقيمة تقارب ال51 الف دينار





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وتم خلال الدورة استعراض تقدم الموسم الفلاحي الحالي، حيث لم تتجاوز عمليات حراثة وتحضير الارض نسبة 10 بالمائة، وقد اشارت ممثلة الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري الفة اللافي لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء ان الموسم متاخر اعتبارا لعدم الفصل فى ملف الاجاحة وتمويل الموسم واحتشام توفر البذور ومستلزمات الانتاج بمراكز التزود بالجهة حتى الان.



وتركزت اشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس ايضا على عرض برنامج عمل اللجان لسنة 2023 ومنها لجنة الفلاحة والصيد البحري التى ستتناول ملف تعامل المنتجين مع التغيرات المناخية وتشتت الملكية ولجنة التربية والثقافة والطفولة والشباب، التى ستركز على المشاريع الكبرى والانشطة الصيفية الموجهة للشباب.