الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدرات في سوسة ..وحجز 15 ألف قرص مخدر

أفادت وزارة الداخليّة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأنّه تمّ الكشف عن شبكة مختصّة في ترويج الأقراص المخدّرة بمعتمدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة، وحجز 15 ألف قرص مخدّر، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة تهريب ونقل وتخزين وترويج واستهلاك المخدرات بجميع أنواعها .



وأوضحت الوزارة، أنّه على إثر توفر معلومات لدی الفرقة الجهويّة لمكافحة المخدّرات بسوسة التابعة لإدارة الشرطة العدليّة، تفيد بانخراط هذه الشبكة في المجال المذكور، وتعمّدها تخزين كمية هامّة من الأقراص المخدّرة بمنزل أحد أفرادها، قصد ترويجها لاحقا خاصّة في الوسط المدرسي، تمت مداهمة المنزل المذكور بعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة بالمحكمة الابتدائيّة سوسة 2





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وأضافت أن عملية المداهمة، أسفرت عن ضبط أحد عناصر الشبكة، وحجز 15 ألف قُرص مخدّر نوع "اكستـازي" ومبلغا ماليّا من العملة التونسيّة قدره 12 ألف دينار، الى جانب شاحنة وبندقيّتي صيد دون رخصة و320 خرطوشة خاصّة بها.



كما اكّدت أنّه بتعميق التحرّيات تمّ التعرف على بقيّة عناصر الشبكة وإدراجهم بالتفتيش، وأن المساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

