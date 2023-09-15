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"حدائق بورخيس" في بيت الرواية انطلاقا من يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 15:40 قراءة: 1 د, 12 ث
      
يطلق بيت الرواية مع بداية الموسم الثقافي الجديد سلسلة لقاءات تحمل عنوان "حدائق بورخيس : محاضرات في الرواية العالمية"، يؤمنها كتاب ونقاد وباحثون مختصون في التجارب الروائية العالمية الرائدة.

ومن المنتظر أن تتضمن هذه السلسلة كذلك، بحسب ما أعلنه بيت الرواية، محاضرات حول تجارب روائية عربية وتونسية بما أنها جزء لا يتجزأ من مدونة الرواية في العالم.
وترمي هذه المبادرة الجديدة، التي ستقام شهريا، إلى مزيد تسليط الضوء على الروايات العالمية وتعريف أحباء الرواية في تونس بخصائصها الفنية وأبرز وجوهها.
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وتنطلق سلسلة "حدائق بورخيس" يوم الجمعة 22 سبتمبر الحالي بمحاضرة حول تجربة الروائي البيروفي الحاصل على جائزة نوبل للآداب ماريو فارغاس يوسا، يقدمها الشاعر والمترجم والأكاديمي المختص في الآداب الإسبانية الدكتور رضا مامي، وذلك بداية من الساعة الثالثة مساء ببيت الرواية بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.
وفي السياق ذاته، يُطلِق بيت الرواية كذلك في الموسم الثقافي الجديد صالون "فلوبير" للرواية التونسية المكتوبة بالفرنسية. وهو صالون شهريّ يعنى بتقديم روايات أو تجارب كاملة لروائيّين تونسيّين مقيمين في تونس أو في المهجر، وذلك تثمينا لما قدّمته الرواية النّاطقة بالفرنسية للرواية التونسية لاسيّما وأنّ العديد من كتّابِها قد حقّقوا نجاحات وإنجازات هامّة تونسيّا وعالميّا. كما ينفتح الصالون على التجارب الروائية الفرنسية العالمية في علاقة بالنقاد والباحثين والمتخصّصين التونسيّين الذين اشتغلوا عليها لتقديمها والتعريف بها لقرّاء الرّواية في تونس.
وتجدر الإشارة إلى أن بيت الرواية يشرف على تسييره حاليا الكاتب الروائي محمد الحباشة خلفا للروائية آمال المختار، وذلك "بصفة وقتية" وفق ما جاء في مذكرة تكليف صادرة عن وزارة الشؤون الثقافية منذ بداية شهر أوت الماضي.


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