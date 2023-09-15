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قفصة: رصد 34 مخالفة لتُجّار بيع الموادّ المدرسية بالجملة والتفصيل

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 18:50 قراءة: 0 د, 56 ث
      
رصدت فرق الرقابة الإقتصادية بولاية قفصة في الفترة الأخيرة، 34 مخالفة إرتكبها أصحاب مكتبات وتجّار المواد والمستلزمات المدرسية بالجملة والتفصيل بمعتمديات الولاية، وذلك عقب سلسلة من الزيارات الميدانية قامت بها قُبيل العودة المدرسية فرق مشتركة تابعة لإدارتي الإدارة والصحة وللأجهزة الأمنية.

وقالت مُتفقدة الرقابة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بقفصة سناء فرجي أنّ حملات مُكثّفة لمراقبة جودة وسلامة المواد والمستلزمات المدرسية وخاصّة الكُرّاس المُدعّم لدى تُجار الجملة والتفصيل، قام بها في المدّة الأخيرة فريقان ميدنيان للتثبّت خاصة من قانونية نشاط المكتبات ومن نزاهة المعاملات التجارية ومن جودة الموادّ المدرسية.

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وأنجز الفريقان 136 زيارة ميدانية بمختلف معتمديات الولاية، وشملت حسب هذه فرجي، كلّ تُجّار بيع المستلزمات والمواد المدرسية بالجملة والبالغ عددهم 11 تاجرا، وكذلك 20 تاجرا لنفس هذه المواد بالتفصيل.

ورصدت الفرق المعنية، ما لا يقلّ عن 34 مخالفة تمثّلت بالخصوص في الجمع بين تجارتي الجملة والتفصيل للمواد المدرسية، وفي عدم الإستظهار بفواتير، وفي عدم إشهار أسعار البضائع، بالإضافة إلى مخالفات تهمّ إخفاء بضائع وعدم التصريح بنشاط وبالبيع العشوائي وبعدم التصريح بالتغيير الطارىء على نشاط بيع الموادّ المدرسية بالجملة.

وقالت فرجي أن فرق الرقابة الإقتصادية قد حرّرت محاضر في حق مرتكبي هذه المخالفات من أجل إحالتها على محاكم الولاية.


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