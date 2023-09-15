جندوبة: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع الماء بباجة تقطع مياه الشرب عن مئات العائلات بهدف استخلاص ديونها

أعرب المئات من المواطنين القاطنين بعمادة المنقوش من معتمدية بوسالم التابعة لولاية جندوبة، عن امتعاضهم من قطع الماء الصالح للشراب عن منازلهم، منذ يوم أمس الخميس، دون سابق اعلام ودون ان تولي الجمعية المسؤولة عن ضخ توزيع الماء أهمية لحاجتهم الماسة للماء وحاجة انشطتهم المتعلقة بتربية الابقار الحلوب، وفق تعبير عدد منهم لصحفي "وات".



وقال عدد من المواطنين ان جمعية مجاز الشرف، عمدت الى قطاع الماء بسبب عجزها عن استخلاص ديون متعلقة بذمة بعض المواطنين، وان عملية القطع شملت مئات العائلات التي لا تتخلد بذمتها اية ديون .





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وبين عمدة المنطقة منصف الجمّازي لصحفي "وات" ان عملية القطع قامت بها مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بباجة باعتبارها المزود لنحو 419 مشتركا، وذلك بهدف استخلاص ديونها المتخلّدة بذمة عدد من المواطنين والبالغة نحو 9 الاف دينار.



ووفق ذات المصدر، فان استقالة هيئة الجمعية لعدّة مرّات، الذي جاء بسبب عجز أعضائها عن استخلاص الديون المتخلدة بذمة المنتفعين والبالغة نحو 26 الف دينار، ساهم في تعطيل عملية الاستخلاص، وان الوضع يستوجب التعجيل في انتخاب هيئة تسيّر الجمعية وتحافظ على ضخ مياه الشرب بشكل طبيعي.



من جهته، اكد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بباجة وليد الذيبي، لصحفي "وات" ان قطع الشركة لمياه الشرب عن متساكني منطقة مجاز الشرف من عمادة المنقوش التابعة لمعتمدية بوسالم، جاء بسبب الديون المتراكمة بذمة الجمعية المسؤولة عن عملية توزيع الماء.