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أريانة: النظر في سبل إنجاز المشاريع المعطلة في قطاع الشباب والرياضة بقلعة الأندلس والمنيهلة

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 19:05 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تم الاتفاق بين مختلف الأطراف المتدخلة على إعادة النظر في الموقع المخصص لمشروع إحدات مركز تربصات واصطياف وتخييم بقلعة الأندلس من ولاية اريانة، المرسم بميزانية التنمية بوزارة الشباب والرياضة لسنة 2014، وذلك حرصا على مراعاة الملك العمومي البحري وتفاديا لتعطل عملية التخصيص لاحقا.

وتم اتخاذ هذا القرار تبعا للزيارة التي أداها المندوب الجهوي للشباب والرياضة بأريانة نزار العوسجي إلى معتمدية قلعة الأندلس بحضور معتمد المكان وممثلين عن الإدارة الجهوية للتجهيز وبلدية قلعة الأندلس وديوان قيس الأراضي والقيام بالمعاينات المستوجبة.

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وقد تعهد ممثلو ديوان قيس الاراضي بالبحث عن موقع بديل خلال الأيام القليلة القادمة بالتنسيق مع المصالح المعنية بالإدارة الجهوية للتجهيز.

وأكد المندوب الجهوي بالمناسبة على أهمية هذا المشروع محليا وجهويا ووطنيا، مذكرا بأن وزارة الإشراف سبق أن خصصت إعتمادا ماليا قدره 200 ألف دينار بعنوان الدراسات

وتم خلال نفس الزيارة معاينة تقدم أشغال تهيئة القاعة الرياضية بقلعة الأندلس والإخلالات المسجلة من قبل اللجنة الجهوية لمعاينة المنشآت الرياضية المتعلقة بالملعب البلدي لكرة القدم.

وفي سياق متصل اطلع المندوب الجهوي رفقة معتمد المنيهلة وكاتب عام بلدية المنيهلة على وضعية المشاريع الشبابية والرياضية المبرمجة بمعتمدية المنيهلة وعلى الجهود المبذولة من أجل ايجاد الحلول الممكنة والمستعجلة للمشاريع المعطلة أو التي تشهد بطء في الانجاز.



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