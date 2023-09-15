إجماع على النجاح التنظيمي للبطولة الأفريقية لكرة اليد وسطيات (رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد)

أكد رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي في تصريح لووكالة (وات) مساء امس أنّ الدورة الثلاثين للبطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد للوسطيات التي تواصلت من 7 إلى 14 سبتمبر الجاري كانت ناجحة من الناحية التنظيمية على جميع المستويات وبإجماع كلّ الوفود المشاركة ومسؤولي الاتحاد الافريقي الذين أشادوا بتنظيم هذه الدورة "



وأَضاف كريم الهلالي أنّه لا يمكن أن نطلب من الناحية الرياضية من المنتخب الوطني للوسطيات أكثر مما قدم فهو حديث التكوين إذ وقع تكوينه منذ أشهر قليلة خلافا لمنتخبات مصر وأنغولا الذين يعملون منذ أربعة سنوات معتبرا أنّ هذا فتيات الجيل الحالي من لاعبات المنتخب الوطني وسطيات لكرة اليد لم يلعبن سابقا في بطولة إفريقيا للصغريات أو في بطولة العالم لكرة اليد للصغريات ولم يلعبن بطولة متوسطية مؤكدا ان هذه الدورة هي الأولى الرسمية بالنسبة إليهن في هذه البطولة .





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وأوضح رئيس الجامعية أنّ منتخب الوسطيات سيواصل العمل إذ أنّ "هدفنا بالنسبة إلى هذه الفئة العمرية هو إيصال أكبر عدد ممكن من اللاعبات إلى المنتخب الأوّل".



وقال المدير العام للرياضية بوزارة الشباب والرياضة مراد الملولي ان احتضان تونس البطولة الأفريقية لكرة اليد وسطيات يعتبر حدثا هاما جدّا يبرهن مجددا أنّ تونس لها الإمكانيات والخبرة في تنظيم تظاهرات رياضية افريقية ودولية مضيفا أنّ قاعة محمّد مزالي بالمنستير أصبحت لديها تقاليد في تنظيم التظاهرات الدولية مضيفا ان نفس القاعة سحتضن بداية من 16 سبتمبر الجاري البطولة الأفريقية لكرة اليد للصغريات.