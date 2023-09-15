Babnet

الفيفا تواصل دعمها للجامعة التونسية لكرة القدم

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 12:20 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أمضت الجامعة التونسية لكرة القدم امس الخميس على اتفاقية تتحصل من خلالها على دعم فني وامتيازات مالية سنوية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتنص الاتفاقية التي تم امضاؤها بحضور رئيس الجامعة وديع الجريء وممثلين عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، على دعم مجهودات الجامعة في تنمية وتطوير المواهب الشابة من الذكور والاناث وتحسين القدرة التنافسية لمنتخبات الشبان على مستوى دولي.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273289


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 15 سبتمبر 2023 | 29 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:57
18:29
15:46
12:22
06:01
04:33
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet35°
35° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
35°-25
38°-25
37°-27
32°-28
  • Avoirs en devises
    26601,9

  • (14 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,37005 DT        1$ =3,13654 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 sept)   761,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*