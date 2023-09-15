الفيفا تواصل دعمها للجامعة التونسية لكرة القدم

أمضت الجامعة التونسية لكرة القدم امس الخميس على اتفاقية تتحصل من خلالها على دعم فني وامتيازات مالية سنوية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وتنص الاتفاقية التي تم امضاؤها بحضور رئيس الجامعة وديع الجريء وممثلين عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، على دعم مجهودات الجامعة في تنمية وتطوير المواهب الشابة من الذكور والاناث وتحسين القدرة التنافسية لمنتخبات الشبان على مستوى دولي.

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