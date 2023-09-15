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توزر: استئناف بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة بعد توقف للأشغال دام عدة سنوات

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 13:12 قراءة: 0 د, 42 ث
      
استؤنفت في الآونة الأخيرة، أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر، المتوقفة منذ سنوات، على أن يكون موعد انتهاء الاشغال وبداية استغلاله، في أواخر شهر أفريل من العام المقبل 2024، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة ياسين صبري لصحفية "وات".

وتقدر نسبة تقدم الاشغال في الوقت الراهن، وفق ذات المصدر، 65 بالمائة على أن يتم ضبط مخطط للأشغال المتبقية لإنجازها في الآجال المتفق عليها، واوضح أن وزارة الصحة رصدت التمويلات اللازمة لإنهاء الأقساط المتبقية من المشروع، حيث تقدر تكاليف المشروع بأكثر من 11 مليون دينار على قسطين.

...

وذكر المصدر ذاته أن سلط الاشراف في الجهة، سعت الى إعادة بناء المشروع عبر مجموعة من الجلسات ضمت مختلف الأطراف وخاصة الإدارة الجهوية للتجهيز والإدارة الجهوية للصحة والمقاول.

يذكر أن بناء مستشفى جهوي صنف "ب" سيساهم في تقريب الخدمات لمتساكني نفطة وحزوة عبر توفير مجموعة من الاختصاصات.


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