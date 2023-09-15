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البطولة السعودية.. الاتحاد يعود للصدارة بالفوز على الأخدود بهدف بنزيما

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 10:47 قراءة: 0 د, 51 ث
      
فاز فريق الاتحاد على مضيفه الأخدود بهدف دون رد، امس، ضمن مباريات الجولة السادسة من البطولة السعودية لكرة القدم.
وحمل هدف الفوز توقيع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة (72) من المباراة ليعود الفريق للانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الهلال.
بهذا الفوز يعود فريق الاتحاد للصدارة برصيد (15) نقطة فيما بقي الأخدود في المركز الثالث عشر برصيد (4) نقاط.
وفي الجولة ذاتها، فاز الوحدة على نادي ضمك بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجلها كل من النيجيري أوديون أيغالو ثلاثة أهداف /هاتريك/ في الدقائق (17 و45+1و52)، وكريغ غودوين في الدقيقة (62)، فيما سجل هدفي نادي ضمك أسان سيساي (36) سلطان فقيهي (83).
...

ورفع نادي الوحدة رصيده إلى (9) نقاط في المركز السابع، مقابل ثلاث نقاط في المركز السادس عشر لنادي ضمك.
وتستكمل الجولة اليوم الجمعة بثلاث مباريات يلتقي فيها الفيحاء بفريق الشباب، ويستقبل الهلال فريق الرياض، فيما يحل الفتح في ضيافة الخليج.


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