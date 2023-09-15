كرة السلة: الاتحاد المنستيري يجدد عقد اللاعب فراس لحياني

أعلن الاتحاد المنستيري عن تجديد عقد اللاعب الدولي فراس لحياني لموسم اضافي.

يذكر أنّ اللاعب فراس لحياني صاحب الـ 32 عاما يملك في رصيده عدة تجارب مع أكثر من فريق، حيث لعب لفائدة النادي الصفاقسي و الاتحاد المنستيري وسموحة المصري.

كما تجدر الاشارة الى أنّ الاتحاد المنستيري صاحب ثنائية البطولة والكأس للموسم الماضي تنتظره استحقاقات هامة في الفترة القادمة، أبرزها المشاركة في بطولة الرابطة الافريقية للأندية لكرة السلة من 10 مارس الى غاية 24 مارس المقرر اجراؤها في روندا.



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