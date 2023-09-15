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بمناسبة العودة المدرسية والجامعية وزارة الداخلية تدعو الى الالتزام بمبادئ السلامة المرورية

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 10:06 قراءة: 0 د, 42 ث
      
بمناسبة انطلاق السّنة الدّراسيّة والجامعيّة 2023- 2024 واعتبارا للكثافة التي ستشهدها حركة المرور بعديد الطّرقات والمحاور الكبرى بداية من اليوم الجمعة 15 سبتمبر ، دعت وزارة الدّاخليّة كافّة مستعملي الطّريق إلى الالتزام بتطبيق القانون والتّقيّد بقواعد الجولان واحترام مبادئ السّلامة المروريّة.

وأكدت الوزارة في بلاغ اليوم، بالخصوص، على ضرورة استعمال حزام الأمان وعدم الإفراط في السّرعة والامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة، بالاضافة الى تجنّب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة وعدم نقل ركّاب على متن وسائل غير معدّة للغرض، ووجوب ترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السّير والانتباه أثناء شق الطريق.

...

واشارت وزارة الداخلية الى انه تم وضع كلّ الامكانيّات الماديّة والبشريّة الضّروريّة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطّريق، مع امكانية الاتصال عند الضّرورة على الأرقام التّاليّة:
إدارة شرطة المرور : 71.343.201
شرطة النّجدة : 197.
المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني : 71.960.448.
الحرس الوطـني : 193.
الحماية المدنيّــة : 198.


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