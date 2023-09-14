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الرئيس قيس سعيد يتحول إلى مقر البنك الفلاحي ويتحدث عن جملة من التجاوزات في معاملات البنك

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 20:42 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس، إلى مقر البنك الوطني الفلاحي بالعاصمة وتحدث مع المسؤولين في البنك عن وجود جملة من التجاوزات في معاملات هذه المؤسسة.

وقال الرئيس سعيد، وفق فيديو يوثق الزيارة نشرته مساء اليوم رئاسة الجمهورية، إنه أعد ملفا يتعلق بجملة من التجاوزات صلب البنك الفلاحي، واستعرض عددا من الأمثلة على ذلك، معتبرا أن هذا الملف يؤكد وجود خرق للقانون وإهدار للمال العام.

...

وأضاف أن الهدف من إحداث هذا البنك كان يتمثل في دعم قطاع الفلاحة وصغار الفلاحين غير أن الأموال تم إقراضها لعدد من الأشخاص والشركات الوهمية دون أية ضمانات.


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