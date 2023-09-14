ملفّ الاختبارات والتجمعات السكنية محطّ اهتمام وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية

قام محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، يوم الخميس 14 سبتمبر 2023، بزيارة تفقد الى الإدارة العامة للاختبارات ووحدة التصرف حسب الأهداف لتسوية التجمعات السكنية لمتابعة نشاطها ومعاينة ظروف العمل والإحاطة بأعوانها والاستماع لمشاغلهم.



وفي هذا الصدد تم استعراض نشاط الإدارة العامة للاختبارات حتى موفي اوت 2023 حيث تم انجاز 770 تقرير اختبار مكنت من الاستجابة لـ 80 بالمائة من طلبات تقدير قيم كرائية وشرائية للعقارات والمنقولات الواردة من مختلف الهياكل العمومية والجماعات المحلية والمنشآت العمومية في إطار انجاز مشاريعها العمومية وذلك بالتوازي مع اختبارات حوالي 3184 عقار فلاحي وغير فلاحي ضمن مشروع جرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بتطوير كفاءات الإدارة العامة للاختبارات من خلال تدعيم التكوين وتكثيف الدورات في المجال والعمل على تحسين المردود والأداء لمزيد السيطرة على آجال التصفية العقارية للمشاريع العمومية والحد من كلفتها.



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وخلال الزيارة تابع الوزير نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدّولة الخاص وعاين ظروف عمل إطاراتها وأعوانها.

واطلع على تقدم نشاطها خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الاشغال الطوبوغرافية لتحديد التجمعات المعنية بالتسوية والتي مكنت من انجاز الأمثلة الجامعة لـ 126 تجمعا سكنيا والأمثلة الفردية لحوالي 1100 مسكن تكون 17 تجمعا سكنيا معنيا بالتسوية وابرام حوالي 350 عقدا في شأن الوضعيات غير المعقدة.

وأكد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بهذه المناسبة على العمل على تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول لمواصلة الأشغال الطوبغرافية اللازمة لإتمام التصفية وشدد على ضرورة تنشيط عملية التسوية والرفع من المردود والأداء بما يمكن من الاستجابة لانتظارات العائلات المعنية بهذه التجمعات.

