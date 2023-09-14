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سحب أسهم المعامل الألية بالساحل من السوق الرئيسية للبورصة انطلاقا من 15 سبتمبر 2023

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 19:56 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قرّرت هيئة السوق المالية سحب أسهم شركة المعامل الآلية بالساحل من التداول في السوق الرئيسية لتسعيرة بورصة تونس، انطلاقا من الغد، الجمعة 15 سبتمبر 2023، ليتم تداول هذه الأسهم بداية من التاريخ ذاته في السوق البديلة وفقا لأحكام الفصل 76 جديد من الترتيب العام للبورصة.

وأكدت بورصة الاوراق المالية بتونس، وفق ما نشرته على موقعها، غلق العرض العمومي للسحب، والذي افتتح خلال الفترة الممتدة من 10 جويلية إلى 11 سبتمبر 2023.

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ويهدف هذا العرض العمومي للسحب، وفق قرار هيئة السوق المالية رقم 47 الصادر بتاريخ 4 جويلية 2023 الذي نشر رسميا يوم 5 جويلية 2023، الى اقتناء 265 354 2 سهما من شركة المعامل الآلية بالساحل من ضمن 192 577 6 سهما يكون رأس مال الشركة من قبل المسيرين لها.


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