قابس: يوم اعلامي حول "الهيدروجين الأخضر" يوم 21 سبتمبر وتوفر الجهة على أرضية ملائمة لتركيز مشاريع انتاج في المجال

انطلقت شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي في الاعداد ليوم اعلامي حول الهيدروجين الأخضر وضعته تحت عنوان " الهيدروجين الأخضر من أجل تحول اقتصادي جديد لولاية قابس"، سيجمع يوم 21 سبتمبر الجاري، الفاعلين المعنيين بالقطاع على المستوى الوطني والجهوي، والصناعيين والباحثين والمهنيين والمشرعين والممولين المهتمين بهذا المجال، وفق ما أفاد به رئيس مدير عام الشركة محمد الرزاق الجدي صحفي وكالة تونس افريقيا للانباء،.



وتهدف هذه التظاهرة الى التعريف بأهمية الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر بالنسبة للاقتصاد الوطني وخاصة للتحول الصناعي الجديد بولاية قابس، والى تقديم آخر المستجدات والتطورات التقنية في هذا المجال ومزيد تعزيز التعاون بين الفاعلين المعنيين بالهيدروجين الأخضر من أجل ادماج تونس بنجاح في انتاج هذه المادة الهامة.





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وبين الجدي أن ولاية قابس تعتبر من أهم الجهات التي يمكن ان يتم فيها تركيز مشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر بالنظر الى اعتبارات عديدة من بينها امتيازها بمناخ معتدل وبأشعة شمسية على مدار السنة، ولتوفرها على أكبر منطقة صناعية على المستوى الوطني في تحويل الفسفاط وانتاج الاسمدة الكيميائية، واشار الى ان هذه الصناعة تستهلك كميات هامة من مادة الأمونيا التي يتم استيرادها بالعملة الصعبة وأن هذه المادة يمكن انتاجها من خلال الهيدروجين الأخضر.



وقال أن ولاية قابس تعد من الأقطاب الكبرى المنتجة للكهرباء في البلاد وتشتمل على خزانات كبرى لغاز البترول المسيل، وهو ما يسمح بتخزين الهيدروجين الأخضر بدون صعوبات، واشار الى أن الجهة تتوفر كذلك على ميناء تجاري يتميز بغاطس بحري قادر على استقبال أكبر السفن في العالم ومن بينها السفن المخصصة لتصدير الهيدروجين الأخضر.