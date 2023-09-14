Babnet

سوسة : حجز 3ر9 اطنان من مادة الفرينة المدعمة لدى مخبزة مصنفة بمعتمدية سوسة الرياض

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 21:07 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تمكن اعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسوسة، مساء امس الأربعاء، من حجز 9ر3 اطنان من مادة الفرينة المدعمة لدى مخبزة مصنفة بمعتمدية سوسة الرياض تعمد صاحبها استعمالها في صنع المرطبات وأصناف أخرى من الخبز غير المدعم، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة فوزي طالب

وأضاف طالب في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء انه تم حجز البضاعة وتحرير مخالفة من أجل الإخلال بتراتيب الدعم على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273251


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 15 سبتمبر 2023 | 29 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:57
18:29
15:46
12:22
06:01
04:33
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet36°
28° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
35°-25
37°-25
38°-27
33°-26
  • Avoirs en devises
    26601,9

  • (14 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,37005 DT        1$ =3,13654 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 sept)   761,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*