سوسة : حجز 3ر9 اطنان من مادة الفرينة المدعمة لدى مخبزة مصنفة بمعتمدية سوسة الرياض

تمكن اعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسوسة، مساء امس الأربعاء، من حجز 9ر3 اطنان من مادة الفرينة المدعمة لدى مخبزة مصنفة بمعتمدية سوسة الرياض تعمد صاحبها استعمالها في صنع المرطبات وأصناف أخرى من الخبز غير المدعم، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة فوزي طالب



وأضاف طالب في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء انه تم حجز البضاعة وتحرير مخالفة من أجل الإخلال بتراتيب الدعم على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار

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