صفاقس: تركيز نواة التثقيف العلاجي متعددة الإختصاصات بقسم الرئة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر

تم، اليوم الخميس، بقسم الرئة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، تركيز نواة التثقيف العلاجي متعددة الإختصاصات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الموافق ل17 سبتمبر من كل سنة، والذي أختير له شعار " جعل المرضى فاعلين في مجال سلامتهم".



وأفاد المدير الجهوي للصحة بصفاقس، حاتم الشريف، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للانباء أن نواة التثقيف العلاجي للمرضى، التي سيتم تركيزها في البداية بقسم أمراض الرئة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس في إنتظار تعميمها على كافة أقسام المستشفى وربما الهياكل الصحية الأخرى بالمنطقة "هي بمثابة وحدة تجريبية جهوية لتعنى في البداية بأمراض الربو أو ما يعرف بالحساسية وإضطرابات التنفس أثناء النوم ".





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وأوضح أن التثقيف العلاجي للمرضى هو نظام تعليمي ودعم للأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن أو أكثر، وتقوية المهارات الصحية للمرضى وتحفيزهم وإلتزامهم بالعلاج بالإضافة إلى تحسين جودة حياتهم، وأضاف أن هذا المشروع، الذي يستهدف مبدئيا الأشخاص البالغ أعمارهم 18 سنة أو أكثر، والذين يعانون من الحساسية والإضطراب الشديد للتنفس أثناء النوم، يهدف بالخصوص إلى التعرف على إحتياجات المريض بفضل التشخيص التربوي، وتعريف المريض بالمهارات اللازمة لإكتساب فهم مرضه وطرق إدارته، وتحديد المهارات البشرية المطلوبة لتوفير أو تنسيق وحدة التثقيف الصحي للمريض، وتخطيط منهج ومحتوى التثقيف الصحي.



يذكر أن برنامج الإحتفال الجهوي باليوم العالمي لسلامة المرضى، سيتضمن يوم السبت القادم، تنظيم يوم تحسيسي بالادارة الجهوية للصحة، لفائدة الأعوان حول سلامة المرضى، وسيتم يوم الثلاثاء القادم الموافق ل19 سبتمبر بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس، تنظيم ندوة فكرية تحت عنوان "إعلاء صوت المرضى" ليتم التطرق خلالها إلى حقوق المرضى وما ينجر عنها من مسؤولية طبية ودور المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك في ضمان حق المريض والتعريف بالتثقيف العلاجي ومجالات تطبيقه وسلامة المرضى والتحديات وإنتظارات المرضى.