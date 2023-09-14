بنزرت:"المنتدى العالمي للبحر يبحث في دورته السادسة واقع المحيط في افق 2050 وأسباب "غليان المتوسط"

تحتضن مدينة بنزرت، يوم 22 سبتمبر الجاري، فعاليات الدورة السادسة " للمنتدى العالمي للبحر" الذي تنظمه جمعية " الموسم الأزرق" وذلك بحضور ومشاركة عديد الهياكل المهنية والخبراء من تونس ومختلف دول العالم .



وقال الكاتب العام لجمعية الموسم الأزرق فتحي بالكاهية، ان الدورة السادسة لهذه السنة ستتناول في محاورها الرئيسية الاكاديمية موضوع "واقع المحيط في افق سنة 2050" ، وموضوع "المتوسط: في حالة غليان" ، وذلك بمشاركة هامة عن بعد او عبر الحضور المباشر، من قبل اكثر من 40 خبيرا بمختلف مجالات وانشطة البحر سواء منها المتعلقة بالاقتصاد الأزرق او البيئة الزرقاء وغيرها ، علاوة عن ممثلي المصالح والهياكل الرسمية الوطنية والأجنبية، سيما منها من ممثلي دول المتوسط وغيرهم .





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وأضاف ان لجنة التنظيم، اعدت برنامجا إضافيا حمل عنوان " احتفالات البحر في بنزرت" سيكون فيه لعشاق البيئة والانشطة البحرية مساء الجمعة المقبل، عرض لمجموعة من الأفلام الوثائقية التحسيسية والتوعوية بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية والمحيط الساحلي، وذلك بمحيط المرسى القديم، ستشفع ليلا بتنظيم جولة سياحية في محيط المدينة العتيقة بمصاحبة فرقة ماجورات ماطر، وعرض "اسطمبالي" وعرض فني وفرجوي مفتوح للعموم لفرقة " احنا" الناشطة بالمركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت في محيط المرسى القديم.



يشار الى ان فعاليات المنتدى العالمي للبحر ببنزرت، بات من ابرز المواعيد الدولية في مجاله لتدارس الوضعية البيئية الحالية للمحيط وما يشكوه من اختلالات وضغوطات بشرية وطبيعية مسلطة عليه، وكذلك السيناريوهات المسقبلية المحتملة، حيث لم يتم تحسين حوكمة الأنشطة البحرية وتطوير الإقتصاد الأزرق المستدام وكذلك بالنسبة للرؤية المستقبلية للبحر الأبيض المتوسط وسواحله والتقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.