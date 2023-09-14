الرابطة المحترفة الثانية: الملعب الصفاقسي يتعاقد مع الحارس ربيع شوشان

أعلن الملعب الصفاقسي اليوم الخميس التعاقد مع الحارس ربيع شوشان.

وسبق للحارس ربيع الشوشان صاحب الـ 27 عاما أن تقمص أزياء أكثر من فريق على غرار اتحاد بن قردان و هلال الشابة و مكارم المهدية ومحيط قرقنة.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار