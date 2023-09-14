Babnet

الرابطة المحترفة الثانية: الملعب الصفاقسي يتعاقد مع الحارس ربيع شوشان

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 15:26 قراءة: 0 د, 11 ث
      
أعلن الملعب الصفاقسي اليوم الخميس التعاقد مع الحارس ربيع شوشان.
وسبق للحارس ربيع الشوشان صاحب الـ 27 عاما أن تقمص أزياء أكثر من فريق على غرار اتحاد بن قردان و هلال الشابة و مكارم المهدية ومحيط قرقنة.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273240


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 14 سبتمبر 2023 | 28 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:31
15:48
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
36°-25
36°-25
37°-25
39°-27
  • Avoirs en devises
    26483,6

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36525 DT        1$ =3,13739 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   792,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*