مكتب البرلمان يوافق على مشروع ميزانية البرلمان لسنة 2024 ويقرّر افتتاح الدورة النيابية الثانية يوم 3 أكتوير القادم

وافق مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس بقصر باردو، باشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2024 بأغلبية الحاضرين، وذلك بعد التداول ومواصلة النظر في مشروع هذه الميزانية.



كما قرر المكتب، افتتاح الدورة النيابية العادية الثانية يوم 3 أكتوبر القادم، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.





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وتطرق أعضاء المكتب، إلى أهمية توفير كل عوامل وسبل نجاح المؤسسة البرلمانية، عبر تخصيص الاعتمادات الضرورية لتجسيم الأهداف الاستراتيجية المرسومة على جميع المستويات.



وتمّ التداول أيضا، بخصوص برنامج العمل التشريعي والنيابي للمجلس خلال بداية هذه الدورة، من حيث الجلسات العامة واجتماعات مكتب المجلس واجتماعات اللجان القارة.



وأحال المكتب من جهة اخرى، مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة، ونظر في نهاية أشغاله في مواضيع تتّصل بالنشاط الدولي.



وكان رئيس البرلمان، اشرف أمس الاربعاء، على أشغال ندوة الرؤساء التي تمّ خلالها تقييم عمل المجلس في مختلف أوجهه، واستشراف المستقبل بهدف مزيد احكام التنظيم والارتقاء بالاداء.