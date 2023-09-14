وزارة الفلاحة: توقع إنتاج 1مليون طن زيتون الزيت ما يعادل 200 ألف طن زيت للموسم 2023-2024

تشير التوقعات إلى إنتاج 1 مليون طن من زيتون الزيت، ما يعادل 200 ألف طن زيت خلال الموسم الفلاحي 2023-2024، اي بزيادة بحوالي 11 بالمائة مقارنة بالموسم 2022 /2023، وفق ما ذكرته، الممثلة عن الادارة العامة لانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، درصاف بن أحمد.



ويتوزع الانتاج حسب الجهات، وفق ما كشفت عنه، بن أحمد، خلال الندوة الصحفية الدورية لوزارة الفلاحة بحري، التّي انتظمت ، الخميس، بمقر الوزارة، ب23 بالمائة بالشمال و17 بالمائة بالساحل و35 بالمائة بالوسط الغربي و25 بالمائة بالجنوب وحوالي 55 بالمائة متأتي من القطاع المروي.





...



ورجحت المسؤولة، في ذات السياق، أن تبلغ مساهمة ولايتي سيدي بوزيد والقيروان، إلى 32 بالمائة من الانتاج الوطني و53 بالمائة من الانتاج المروي.



وبينت بن أحمد، انه سيتم تنسيق جلسات عمل مع البنك المركزي والبنك الوطني الفلاحي وبقيّة البنوك بغاية توفير التمويلات اللازمة لإنجاح الموسم، علاوة على تكثيف الجهود بين مختلف الأطراف والهياكل المعنية لإنجاح موسم التصدير، الذي يعد "واعدا"، في ظل نقص الانتاج العالمي، الذّي سيكون في حدود 2،5 مليون طن (أقل بنسبة 26 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي) وتزايد الطلب في الأسواق الخارجية.



وأكّدت في ذات السياق، تحسّن الحالة العامّة والصحيّة والنمو الخضري للزيتون بأغلبية مناطق الانتاج بعد الأمطار المسجلة خلال شهري ماي و جوان 2023، ماعدى الأشجار المتأثّرة بالجفاف خلال المواسم الفارطة.



وعزت المسؤولة هذا التحسّن، إلى الحملة الوطنية لمقاومة الآفات الضارّة بالزيتون 2022-2023، ومداواة ما يقارب 727 ألف أصل، موزّعة بين 570 ألف أصل ضد ذبابة الزيتون و157 ألف اصل ضد الجيل الثمري (العثّة).



وذكّرت بأن الإنتاج النهائي من الزيت خلال الموسم 2022-2023، قد بلغ 180 ألف طن، مقابل 240 الف طن خلال موسم 2021-2022 (-25 بالمائة)، في ما تراوحت الاسعار ما بين 14 و 19 دينار/ اللتر، مقابل 9 و 12 دينار/ اللتر خلال موسم 2021-2022.



وسجلت الصادرات الفلاحية خلال سنة 2023، بحسب بن احمد، تقدما بنسبة 47 بالمائة و51 بالمائة من الصادرات الغذائية، 17،6 ألف طن زيت زيتون معلب بقيمة 367 مليون دينار و53 ألف طن زيت زيتون بيولوجي بقيمة 970 مليون دينار، علاوة على 89 بالمائة من صادرات زيت زيتون بكر ممتاز.

