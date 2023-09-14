المنستير: تقدم تنفيذ عدد من مشاريع التوسعة والتهيئة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بين 60 في المائة و100 في المائة (المدير العام)

تقدم تنفيذ عدد من مشاريع تهيئة وتوسعة أقسام طبية بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، بين و100 بالمائة، وفق المدير العام للمستشفي لطفي بوبكر.



وبيّن بوبكر في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ أشغال تركيب السوائل الطبية في قسم طب القلب "ب" بلغت نسبة 60 في المائة، وبكلفة في حدود 360 ألف دينار، وفرتها وزارة الصحة، وانتهت أشغال تجديد قسم القلب "ب" بكلفة 1 مليون و750 ألف دينار.





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وفي العيادات الخارجية، بلغ تقدم أشغال بناء القسم الثاني من تهيئة قسم الأمراض الصدرية أكثر من 60 بالمائة وباعتماد في حدود 800 ألف دينار، وبلغ في قسم التأهيل الوظيفي نسبة 70 في المائة وباعتماد 350 ألف دينار.



ويبدأ خلال الأيام القادمة، تنفيذ مشروع توسعة قسم طب الأسنان بكلفة 300 ألف دينار، وكان قسم علم الأدوية السريري انطلق منذ ثلاثة أشهر في العمل في جزء من طاقته، وبمجرد استكمال وصول التجهيزات الطبية سيصبح قادرا على العمل بكامل طاقته، وفق ذات المصدر.

