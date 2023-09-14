Babnet

قبلي: وقفة احتجاجية لعملة شركة البستنة للمطالبة بسداد اجرة شهر اوت وتسوية وضعيتهم المهنية

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 12:50 قراءة: 0 د, 45 ث
      
نفذ عدد من عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية امام مقر الولاية للمطالبة بسداد اجرة شهر اوت المتخلدة لدى الشركة، لتمكينهم من تلبية حاجيات ابنائهم للعودة المدرسية

واوضح كاتب عام النقابة الاساسية لاطارات واعوان شركة البستنة الهادي لحمر لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذا التحرك الاحتجاجي مرده عدم تمكين العملة الى حد الان من خلاص اجرة شهر اوت، والتي تتزامن مع اقتراب العودة المدرسية.

...

واشار الى التاخر في تنفيذ الرؤية الحكومية الجديدة بخصوص شركتي البستنة بكل من قبلي وتطاوين، والمتوجهة وفق تقديره، نحو امضاء اتفاقيات اطارية بين المؤسسات الجهوية وشركة البستنة تسمح لاعوان التنفيذ بمواصلة عملهم بالادارات التي يشتغلون فيها حاليا، على ان تتم تسوية وضعياتهم المهنية وضمان انتظامية سداد اجورهم وتغطياتهم الاجتماعية من قبل شركة البيئة والغراسات والبستنة

واكد لحمر رفض الطرف النقابي والعملة اي اخلال حكومي في تسوية ملف شركة البستنة بصورة نهائية تضمن حقوق الاطارات والاعوان وتكفل لهم العيش الكريم.

حمد


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273226


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 14 سبتمبر 2023 | 28 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:31
15:48
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
36°-25
36°-25
37°-25
39°-27
  • Avoirs en devises
    26483,6

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36525 DT        1$ =3,13739 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   792,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*