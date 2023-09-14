قبلي: وقفة احتجاجية لعملة شركة البستنة للمطالبة بسداد اجرة شهر اوت وتسوية وضعيتهم المهنية

نفذ عدد من عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية امام مقر الولاية للمطالبة بسداد اجرة شهر اوت المتخلدة لدى الشركة، لتمكينهم من تلبية حاجيات ابنائهم للعودة المدرسية



واوضح كاتب عام النقابة الاساسية لاطارات واعوان شركة البستنة الهادي لحمر لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذا التحرك الاحتجاجي مرده عدم تمكين العملة الى حد الان من خلاص اجرة شهر اوت، والتي تتزامن مع اقتراب العودة المدرسية.





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واشار الى التاخر في تنفيذ الرؤية الحكومية الجديدة بخصوص شركتي البستنة بكل من قبلي وتطاوين، والمتوجهة وفق تقديره، نحو امضاء اتفاقيات اطارية بين المؤسسات الجهوية وشركة البستنة تسمح لاعوان التنفيذ بمواصلة عملهم بالادارات التي يشتغلون فيها حاليا، على ان تتم تسوية وضعياتهم المهنية وضمان انتظامية سداد اجورهم وتغطياتهم الاجتماعية من قبل شركة البيئة والغراسات والبستنة



واكد لحمر رفض الطرف النقابي والعملة اي اخلال حكومي في تسوية ملف شركة البستنة بصورة نهائية تضمن حقوق الاطارات والاعوان وتكفل لهم العيش الكريم.



حمد