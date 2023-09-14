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كأس الجامعة لكرة السلة: تعيين مقابلات الجولة الافتتاحية

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 13:42 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تنطلق يوم السبت منافسات مسابقة كأس الجامعة لكرة السلة، التي ستقام لقاءاتها يوم السبت 16 سبتمبر انطلاقا من الساعة الخامسة مساءا
ويشار الى مسابقة كاس الجامعة هي مسابقة ثالثة مقررة في الموسم الرياضي الى جانب المسابقتين التقليديتين البطولة والكاس.

ويذكر ان الجامعة اطلقت لمسابقة كاس الجامعة التي خصصت لها جائزة مالية ب20 الف دينار للفائزباللقب و10 الاف دينار لصاحب المركز الثاني من اجل توفير فرص تنافسية اكثر للاعبين حسب ما اكد عليه رئيس الجامعة علي البنزرتي الذي يعتبر ان فترة استراحة لاعبي كرة السلة في تونس تطول اكثر من اللازم خلال الموسم وبين اختتام الموسم الرياضي المنقضي وانطلاق الموسم الجديد.
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وفي ما يلي برنامج الجولة الاولى لمسابقة كاس الجامعة.

المجموعة الأولى:
القاعة تحدد لاحقا
النادي الافريقي - الزهراء الرياضة
في قاعة بوهيمة رادس 
النجم الرادسي - شبيبة المنازه
نجم حلق الوادي (معفى ) 
 
المجموعة الثانية:
في قاعة سوسة الأولمبية
النجم الساحلي - الملعب النابلي
في قاعة عزيز ميلاد
شبيبة القيروان - الدالية الرياضية
الاتحاد المنستيري (معفى)


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