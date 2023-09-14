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القيروان: تقلص الشغورات في المعلمين إلى 145 بالمرحلة الابتدائية وسيتم تعويضها قبل العودة المدرسية (المندوب الجهوي للتربية)

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 14:44 قراءة: 0 د, 49 ث
      
افاد المندوب الجهوي للتربية بالقيروان محرز نجيب بن حميدة بأن عدد الشغورات في المعلمين تقلص إلى 145 بالمرحلة الابتدائية، ويتم حاليا تعويضهم بمعلمين نواب.

وأضاف في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء ان عدد هذه الشغورات كان يتراوح في السنوات السابقة  بين 500 و 800 شغور سنويا، يتم تعويضها بنواب، وانه تم إيجاد حلول للتقليص منها هذا العام، واشار الى انه سيتم سد الشغورات قبل حلول العودة المدرسية. 

...

ولفت في المقابل إلى تسجيل  بعض الشغورات في المرحلة الثانوية ناجمة بالأساس عن الخروج في التقاعد المبكر ونقص الأساتذة في بعض الاختصاصات كمادة الرياضيات والتقنية الذي تشكو منه جميع المندوبيات، واوضح أن اختصاص مادة الرياضيات يشهد نقصا كبيرا من سنة إلى أخرى بجميع المندوبيات.

يشار الى ان عدد التلاميذ بولاية القيروان  بالسنة الدراسية المقبلة يبلغ   73ألف بالمرحلة الابتدائية و27 ألف تلميذ بالمستوى الاعدادي و21 ألف بالمرحلة الثانوية ، وتضم ولاية القيروان 391   مؤسسة تربوية تتوزع الى 313 مدرسة ابتدائية و78 بين اعدادي وثانوي، وذلك دون اعتبار المدارس والمعاهد الخاصة التي يفوق عددها 60 مؤسسة.


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