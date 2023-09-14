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قابس: عدد من تجار سوق الحناء يعيدون بناء محلاتهم المتضررة في حريق السوق

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 13:20 قراءة: 0 د, 40 ث
      
قام عدد من تجار سوق الحناء بجارة، ببناء محلاتهم التي تضررت في الحريق الذي اندلع بالسوق في 02 ماي 2022، واستأنفوا نشاطهم التجاري.

وكانت بلدية قابس قد أعدت كراس شروط لضبط التراتيب التي يتعين احترامها عند بناء المتاجر، بغاية المحافظة على الطابع المعماري المميز للسوق التي تعد من المحطات السياحية الهامة.

...

ويرى عدد من المتابعين لملف اعادة بناء سوق الحناء، أن بعض التجار قد أخلوا بتلك التراتيب وأن التجاوزات المسجلة ستفقد السوق خصوصياتها المعمارية خاصة مع وجود فراغات ناتجة عن عدم بناء المتاجر التي لم يتحصل أصحابها على رخص بناء، وشددوا على ضرورة معالجة كل الاشكاليات التي من شأنها ان تحول دون عودة هذه السوق الى شكلها القديم.

من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول من بلدية قابس لصحفي "وات" أن البلدية تستعد لنشر طلب عروض لبناء أقواس السوق، مما سيعيد لها جمالها ورونقها القديم.


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