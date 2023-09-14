سيدي بوزيد: قرى "العيون" المتاخمة لجبل "مغيلة".. فصول من العطش والعزلة ومشقة التعلم

وات - ( اعداد كوثر الشايبي) - يعاني سكان عمادة "العيون" التابعة لمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، من عدم توفر مياه الشرب ومن العزلة، لعدم وجود طرقات ومسالك معبدة ومن غياب نقل ريفي أو نقل مدرسي يؤمن وصول التلاميذ للمؤسسات التربوية.



الطريق الى منطقة "العيون" متهرئة وغير مهيأة، الا ان مجموعة من القرى توجد على مقربة من جبل "مغيلة"، اين تتوزع منازل أكثر من 3000 ساكن، لا تتوفر لديهم الخدمات والمرافق الاساسية للعيش.





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تحدث مصطفى برهومي أحد سكان منطقة "العيون" لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، عن وضع المنطقة، وقال ان من اوكد الحاجيات التى تفتقر اليها المنطقة، الماء، فالسكان في المنطقة يعانون العطش ويتزودون بالماء عن طريق صهاريج، بتكلفة 50 دينارا (مياه مالحة وغير صالحة للشرب)، ومحرومون من الماء رغم وجود عدد من الآبار العميقة المغلقة في المنطقة.



وأشار برهومي الى أن حاجة العائلة من الماء، توفرها نساء القرية اللاتي يقطعن حوالي 2 كلم نحو العيون الطبيعية الموجودة وسط جبل "مغيلة" لتعبئة عدد من الأواني البلاستكية التي لا تكفي ولا تروي ظمأ العائلة، وأصبح نساء القرية يخصصن وقتهن فقط لجلب الماء أحيانا 3 مرات في اليوم وهي معاناة كبيرة.



وبين أن منطقة "العيون" تبعد حوالي 7 كلم عن الطريق الرئيسي الذي يربط معتمديتي جلمة وسبيطلة، وكل الطرقات والمسالك المؤدية للقرى غير مهيأة وغير معبدة، جعلت المنطقة معزولة تماما، وعند تهاطل كميات من الأمطار، تغرق السيارات في الوحل وهو ما يجعل الخروج لقضاء اي شان، مستحيلا، واوضح أن منازل السكان تقع بين مجرى وادين ما يزيد الوضع سواء وسكان المنطقة عزلة.



وروت عايدة السعيدي من "دوار الرعايدية" بقرية "العيون" قصة معاناة السكان، فاضافة الى العطش وتوفير الماء الذى يعتبر "مشقة ومعاناة يومية تكابدها نساء القرية"، لا تتوفر المنطقة على طريق يوصل التلميذ لمدرسته والمريض والمسن لتلقي العلاج وكل من يرغب في قضاء حاجته، وقالت أن حياة سكان القرية "معاناة متواصلة لتوفير الحاجيات اليومية التى على الدولة توفيرها لفائدة المواطن".



وقال عبد الرزاق صويفي من ّ"دوار الجوالين" بقرية "العيون" أن المنطقة تعاني من العزلة ومن عدم توفر الماء، وأكد أن الاطفال مهددون من الحيوانات المفترسة في رحلة الذهاب الى المدرسة حيث تبعد المسافة الفاصلة بين المنازل والمدرسة وموقع انطلاق حافلة النقل المدرسي أكثر من 2 كلم.



واكد اسماعيل السعيدي، أحد سكان المنطقة، أن منطقة "العيون" تعاني من تهميش متواصل لسنوات متتالية، وهي منطقة محاذية لجبل "مغيلة" وتشمل "دوار الجوالين" و"دوار البلاهدية" و"دوار السعايدية" و"دوار الجبابرية" و"دوار الرعايدية"، وهي قرى تعاني الفقر وتعد أكثر من 1500 عائلة لا تتوفر لديهم لا طرقات ولا ماء صالح للشراب، كما لا يتوفر في المدرسة الماء بالاضافة الى عدم توفر النقل المدرسي، ما يجعل الدراسة "معاناة".



وأشار السعيدي الى أن المنطقة قد حظيت بتخصيص برامج ومشاريع لفائدتها، لكنها بقيت معطلة، ومن بينها برنامج "التأقلم مع التغيرات المناخية" بمنطقة "العيون" والجزء الثاني من مشروع محمية جبل "مغيلة"، والذي يتكون من عدة عناصر من بينها الطرقات والماء الصالح للشراب، وبقي بدوره معطلا لأسباب أمنية.



وأكد أنه تم التواصل أكثر من مرة مع السلط المحلية والجهوية، ولم يتغير أي شيء في المنطقة التي بقيت على حالها لعشرات السنوات المتتالية وتضاعفت معاناة السكان مع تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي وأصبح السكان في فقر وخصاصة في ظل غياب كلي للمرافق الأساسية والخدماتية التي كان يتوجب على الدولة توفيرها للسكان.



من جانبه، بين متعمد السبالة رابح علوي في تصريح لصحفية "وات"، أن عمادة "العيون" تعد حوالي 3000 ساكن، ولا يتوفر بها الماء الصالح للشراب، وقد خصص للمنطقة برنامج "التأقلم مع التغيرات المناخية" والذي يتكون من مجموعة من العناصر من بينها تعبيد المسالك الفلاحية ومسالك فك العزلة وتوفير موارد رزق لسكان المنطقة، والجزء الأهم هو تمكين السكان من الماء الصالح للشرب في مرحلة أولى عن طريق بناء مواجل للعديد من العائلات وهو جزء بصدد الانجاز حاليا، وفي مرحلة ثانية من خلال مد شبكة قنوات الماء من عدد من الآبار العميقة المتوفرة في المنطقة وستنطلق الدراسات خلال هذه الفترة.



يذكر أن قرية "العيون" تقع على تخوم جبل "مغيلة" المصنف منطقة عسكرية مغلقة وشهد عددا من الاحداث الارهابية التي راح ضحيتها مواطنون وعناصر من الجيش الوطني في السنوات الماضية.