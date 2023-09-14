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الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن قائمة هدافي تصفيات أمم إفريقيا

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 10:33 قراءة: 0 د, 35 ث
      
اعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم امس الأربعاء قائمة هدافي تصفيات كأس الأمم الإفريقية / كوت ديفوار 2023/ حيث ياتي اللاعب الدولي التونسي يوسف المساكني في المركزالثاني برصيد 5 اهداف.

وضمت القائمة 7 لاعبين أسهموا جميعا في تأهل منتخبات بلدانهم لنهائيات البطولة حيث تصدر النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي الإيطالي، ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف، فيما جاء الدولي التونسي يوسف المساكني في المركز الثاني الى جانب السنغالي ساديو ماني ولويس مافوتا من إفريقيا الوسطى والزامبي باتسون داكا برصيد (5) أهداف لكل منهم.
ويأتي البوركيني دانجو أوتارا والناميبي بيتر شالوليلي، في آخر القائمة ولكليهما أربعة أهداف.
...

وأسدل الستار على التصفيات بتأهل 24 منتخبا للنهائيات من بينها خمسة منتخبات عربية هي تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا ومصر.


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