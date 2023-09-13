تحقيق أهداف التنمية المستدامة محور لقاء رئيس الحكومة بالمنسق العام المقيم للأمم المتحدة بتونس

تباحث رئيس الحكومة أحمد الحشاني، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس، أرنو بيرال، في لقاء جمعه به اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، بشأن آخر استعدادات تونس للمشاركة في القمة العالمية حول أهداف التنمية المستدامة والتي ستعقد بمدينة نيويورك خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.



وأكد الحشّاني حرص تونس على الإيفاء بتعهداتها فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر إدراج مشاريع وبرامج لمقاومة الفقر والبطالة وللحدّ من التفاوت الجهوي وللتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب ولحماية البيئة في مواجهة التغيرات المناخية ولدفع الاستثمار في الطاقات المتجددة والمجالات ذات الأولوية في المخطط التنموي 2023-2025.





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من جانبه، عبّر المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس عن الاستعداد الكامل لمواصلة وضع خبرات الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة على ذمة الدولة التونسية لمرافقتها في تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومواجهة مختلف التحديات.



وثمّن المسؤول الأممي إطلاق صندوق التشغيل والشباب بالشراكة مع المنظمة الأممية، خاصة وأنه يوفر إطارا مناسبا لتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص جديدة للشباب، قائلا إن هذا الصندوق، الأول من نوعه في العالم، سيمثل نموذجا وقصة نجاح يمكن تجسيدها في عديد الدول الأخرى، وفق البلاغ.





