Babnet

وزارة التجهيز تطلق مشروعا نموذجيا لتشييد طريق باستعمال نفايات الهدم والبناء ببن عروس

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 20:07 قراءة: 2 د, 3 ث
      
أعلنت وزارة التجهيز والاسكان، خلال ورشة عمل نظمتها، الأربعاء، عن اطلاق المشروع النموذجي لتشييد طريق باستعمال النفايات الناجمة عن الهدم والبناء على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 بولاية بن عروس.

ويتمثل هذا المشروع، الممول من الاتحاد الاوروبي ضمن مشروع تطبيق الابتكار لتطوير الاقتصاد الدائري للبناء المستدام للبحر الأبيض المتوسط، في بناء جزء من الطريق الوطنية 3 بطول 2ر1 كلم.

...

ويتكون هذا الطريق من 4 أجزاء تتمثل ثلاثة منهم في استعمال مادة مرسكلة او اكثر وتقييم ذلك وجزء رابع في استعمال المواد الطبيعية خلال تشييده.
أخبار ذات صلة:
وزير البيئة: احداث اول وحدة لتثمين نفايات الهدم والبناء بولاية قابس...

وسيضم، كذلك، أجهزة استشعار تمكن من المراقبة الآنية نجاعته خلال أوقات الذروة وتغير الظروف المناخية، بهدف تقييم هذه الهياكل الجديدة للطرقات وتحليل تأثير التغيرات المناخية عليها. كما تمكن اجهزة الاستشعار من جمع البيانات التي تؤكد حدوث اي أضرار في الطريق على غرار التآكل لتجديد الاشكاليات فور ظهورها وإنشاء نماذج سلوك ميكانيكية لمحاكاة مدى استجابة الطريق لهذه العوائق.
وأكدت منسقة مشروع الابتكار لتطوير الاقتصاد الدائري للبناء المستدام للبحر الأبيض المتوسط، خلال هذه الورشة تحت شعار "تونس نحو اقتصاد دائري مستدام، لانتقال بيئي سريع"، اميمة مرزوق، ان تشييد هذا الطريق يعكس الاهتمام بتثمين مواد البناء والهدم في ظل اشكاليات المسجلة في السوق، اضافة الى تثمين فرص عمل جديدة في البلاد والحد من المخاطر الصحية والفيضانات الناجمة عن انتشار مصبات فضلات قطاع البناء والمساهمة في تقليص البصمة الكربونية وتأقلم الطرقات مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة التجهيز والاسكان، سارة الزعفراني، من جهتها، إلى ضرورة وضع الاطار القانوني والتنظيمي لادماج استعمال نفايات الهدم والبناء في مجال تشييد الطرقات في تونس وتوفير الضمانات اللازمة للأطراف المعنية.
واعتبرت الزعفراني أن "التصرف في نفايات الهدم والبناء يشمل عدة تحديات تتعلق بمحدودية الموارد من المواد الأولية، في حين ينعكس أثره ايجابا على البيئة صحة المواطن".
أخبار ذات صلة:
وزارة التجهيز تنطلق في تهيئة 2ر1 كلم من الطريق الوطنية رقم 3 ببن عروس من خلال استخدام فواضل البناء والهدم...

وأوضحت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، من جهة أخرى، أن تثمين نفايات الهدم والبناء يعد ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للتصرف الدائري في النفايات المعتمدة ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال البيئي التي تمت المصادقة عليها في شهر فيفري 2023.
ولفتت الشيخاوي إلى أن تثمين نفايات الهدم والبناء سيساعد على حل المشاكل البيئية على غرار استرجاع المساحات التي تكتسحها هذه النفايات والمشاكل الاقتصادية (توفير موارد جديدة في سوق البنية التحتية) اضافة الى المشاكل الاجتماعية (انشاء الشركات وتوفير مواطن الشغل).


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273191


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 13 سبتمبر 2023 | 27 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:00
18:32
15:48
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 74
Babnet
Babnet36°
27° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-24
33°-25
37°-25
38°-25
38°-25
  • Avoirs en devises
    26483,6

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36525 DT        1$ =3,13739 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   792,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*