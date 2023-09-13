المنظمة الافريقية للفلاحين تعقد جلستها العامة بتونس من 23 الى 28 اكتوبر 2023

كشف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عن وضع برنامج عمل مفصل لتنظيم الجلسة العامة للمنظمة الافريقية للفلاحين والتي ستنعقد بتونس من 23 الى 28 أكتوبر 2023 بمشاركة 53 دولة افريقية



وعقد مسؤولون تونسيون واقليميون من بينهم رئيس الاتحاد، نور الدين بن عياد والمديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إنجي الدقي حنيني و الكاتبة العامة للاتحاد المغاربي وشمال افريقيا للفلاحين وريم الفرشيشي، الاربعاء، اجتماعا تحضبريا للتظاهرة .





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واكد الاتحاد ان برنامج العمل سيمكن من توفير ظروف النجاح لهذه التظاهرة الكبرى التي ستستقطب شخصيات ومنظمات اقليمية ودولية وستشكل حدثا على المستوى الفلاحي والاقتصادي وستفتح افاقا هامة لتعزيز اندماج تونس في محيطها الافريقي.



