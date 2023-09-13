الترجي الرياضي: معين الشعباني لن يرافق وفد الفريق الى الكوت ديفوار لاسباب صحية

اعلن الترجي الرياضي اليوم الاربعاء انه تقرر عدم سفر المدرب معين الشعباني مع وفد فريق اكابر كرة القدم الى الكوت ديفوار بمناسبة مباراة ذهاب الدور الثاني لكاس رابطة ابطال افريقيا والتي ستجمع فريق باب سويقة بنادي الجمارك البوركيني يوم الاحد القادم .

واضاف الترجي الرياضي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان "قرار عدم مرافقة المدرب معين الشعباني وفد الفريق الى الكوت ديفوار جاء بعد قيامه اليوم الاربعاء بفحوصات تكميلية وفحوصات مراقبة وبعد طلب وحرص من طبيبه الخاص من اجل مواصلة فترة النقاهة في تونس تفاديا لكل مضاعفات سلبية قد تنجر على صحته في حال سفره جوا".

واشار ذات المصدر الى "ان المدرب معين الشعباني اشرف خلال هذا الاسبوع على كل الاجتماعات الفنية والتكيتكية وعلى معانية المنافس وسيواصل التنسيق مع بقية الطاقم الفني ووضع برنامج بقية التحضيرات في تونس والكوت ديفوار على أن يسأنف نشاطه الميداني بصفة فعلية وطبيعية إبان عودة المجموعة من الكوت ديفوار".





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