الريان القطري يعلن ضم المغربي أشرف بن شرقي بديلا لسفيان بوفال

أعلن نادي الريان القطري، اليوم، ضم المغربي أشرف بن شرقي ليلتحق بصفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي 2023-2024 .

ونشر النادي بيانا أكد فيه أن أشرف بن شرقي سيكون المحترف السابع في صفوف الفريق، وسيكون معوضا لزميله في المنتخب المغربي سفيان بوفال الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الريان حتى نهاية الموسم

وبدأ أشرف بن شرقي مسيرته مع المغرب الفاسي ثم انتقل إلى الوداد عام 2016 قبل أن يلعب للهلال السعودي ثم أعير إلى لانس الفرنسي عام 2018 قبل أن ينتقل إلى الزمالك المصري عام 2019 وقدم أفضل مستوياته هناك حيث شارك في 109 مباريات وسجل 41 هدفا وقدم 28 تمريرة حاسمة خلال ثلاثة مواسم.

ولعب الموسم الماضي مع نادي الجزيرة الإماراتي وشارك في 33 مباراة بجميع المسابقات وسجل 9 أهداف.



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