Babnet

الريان القطري يعلن ضم المغربي أشرف بن شرقي بديلا لسفيان بوفال

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 17:03 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلن نادي الريان القطري، اليوم، ضم المغربي أشرف بن شرقي ليلتحق بصفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي 2023-2024 .
ونشر النادي بيانا أكد فيه أن أشرف بن شرقي سيكون المحترف السابع في صفوف الفريق، وسيكون معوضا لزميله في المنتخب المغربي سفيان بوفال الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الريان حتى نهاية الموسم
وبدأ أشرف بن شرقي مسيرته مع المغرب الفاسي ثم انتقل إلى الوداد عام 2016 قبل أن يلعب للهلال السعودي ثم أعير إلى لانس الفرنسي عام 2018 قبل أن ينتقل إلى الزمالك المصري عام 2019 وقدم أفضل مستوياته هناك حيث شارك في 109 مباريات وسجل 41 هدفا وقدم 28 تمريرة حاسمة خلال ثلاثة مواسم.
ولعب الموسم الماضي مع نادي الجزيرة الإماراتي وشارك في 33 مباراة بجميع المسابقات وسجل 9 أهداف.
...




تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273169


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 13 سبتمبر 2023 | 27 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:00
18:32
15:48
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 74
Babnet
Babnet36°
27° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-24
33°-25
37°-25
38°-25
38°-25
  • Avoirs en devises
    26483,6

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36525 DT        1$ =3,13739 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   792,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*