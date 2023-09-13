تطاوين: استكمال مختلف الاستعدادات لعودة مدرسية تضمن كل اسباب النجاح

استكملت الاستعدادات للعودة المدرسية الجديدة 2023/2024 بولاية تطاوين، بما يضمن سنة دراسية موفقة من حيث تهيئة وتنظيف وتجميل مختلف المدارس والمعاهد وايضا تعيين وتوزيع الاطار التربوي في الارياف كما في المدن.



وعملت المندوبية الجهوية للتربية على استحثاث نسق الاشغال الجارية في عدد من المدارس والمعاهد ونهايتها في عدد اخر منها واصلاح الاعطاب الحاصلة فيها، كما نشرت المندوبية عبر موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي حركة نقل مدرسي التعليم الابتدائي في نطاق الحالات الانسانية او تقريب الازواج والحركة الداخلية لنقل مدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد، وعقدت عدة اجتماعات بمديري المؤسسات التربوية لاحكام تنظيم الجانب البيداغوجي من ذلك دمج تلاميذ معهد غمراسن في معهد 2 مارس بذات المدينة انطلاقا من العام الدراسي القادم.





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وبخصوص النقل المدرسي، الذي كان في السنوات الماضية احد ابرز نقاط الضعف جراء تقادم اسطول الشركة الجهوية للنقل مدنين، ونقص في الموارد البشرية، وامام الحاجة الملحة الى اضافة خطوط نقل مدرسي قبل حصول الشركة على حافلات جديدة، واحترام مواعيد السفرات، فقد التامت بمقر الولاية اكثر من جلسة عمل لتشخيص وضعية النقل وتحديد مختلف الاشكالات وايجاد الحلول والاجراءات لتفادي الصعوبات المنتظرة، وفق ما اكده مصدر مسؤول من الشركة لصحفي "وات".



وكان والي الجهة حافظ الفيتوري شدد على ضرورة تامين كل المؤسسات التربوية وتكثيف الدوريات الامنية القارة والمتنقلة بمحيطها وطرح اهم المسائل المطروحة في علاقة بالسلامة المرورية الى جانب اقرار جملة من الانشطة التحسيسية والتوعوية الموجهة لمستعملي الطريق عموما ولا سيما الاولياء والتلاميذ وتركيز مخفظات سرعة امام المؤسسات التربوية وازالة العشوائية منها، كما تفقد الوالي نسق تزويد الجهة بالكتب المدرسية في فرع المركز القومي البيداغوجي وفي عدد من المكتبات و توفير كل الكتب والعناوين المطلوبة ودعا الى تزويد التلاميذ بكميات اوفر من الكراس المدعم.