قابس: امضاء اعلان مشترك بين ولاية قابس والكاب الشرقية بجنوب افريقيا يشمل التعاون في عديد المجالات

تم اليوم الاربعاء، امضاء اعلان مشترك بين ولاية قابس، ممثلة في المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون الولاية علي اللاني، ومقاطعة الكاب الشرقية بجنوب افريقيا ممثلة في حاكم المقاطعة لوبابالو أوسكار مابوياني.



وجاء امضاء هذا الاعلان في أعقاب لقاء انتظم بمقر ولاية قابس وجمع بالاضافة الى هذين المسؤولين، سفير جنوب افريقيا بتونس، وعددا من اطارات الولايتين، ويشمل التعاون الذي تضمنه الاعلان المشترك مجالات الزراعة والاقتصاد الأزرق وتقاسم الابتكارات والعلوم والتكنولوجيا والثقافة، بالاضافة الى التعاون في مجالات الطفولة والتدريب المهني والسياحة والاستثمار المشترك، ودفع التبادل التجاري وتعزيز التعاون والعلاقات الودية بين البلديات.





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كما تم بالمناسبة امضاء اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي وغرفة الأعمال بمقاطعة الكاب الشرقية، تهدف الى دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتطوير التبادل التجاري.



وتم على هامش زيارة حاكم مقاطعة الكاب الشرقية بجنوب افريقيا الى ولاية قابس، تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال أعمال من الجهتين للنظر في امكانية عقد شراكات في مجالات الفلاحة والصناعة ودفع التبادل التجاري بين الجانبين.