سوسة: يوم جهوي اعلامي للتعريف بالشركات الاهلية

خصصت جلسة العمل المنعقدة، اليوم الأربعاء بمقر ولاية سوسة، للتعريف بالشركات الاهلية وتقديم دليل إجراءات تأسيس هذه الشركات، وفق ما ورد في المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الاهلية.



وتولى المستشار لدى وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بملف الشركات الاهلية وسيم العبيدي استعراض اهم الفصول الواردة في المرسوم وتقديم تعريف شامل لمفهوم هذه الشركات والتوجهات العامة لهذا المشروع الذي يهدف أساسا الى النهوض بالتنمية المحلية والجهوية انطلاقا من خصوصيات كل منطقة بالولاية





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وبين في هذا السياق ان الفلسفة العامة للشركات الاهلية تنطلق من تشخيص ابرز الإشكاليات والاحتياجات الموجودة على المستوى المحلي والجهوي وضرورة التنظم في مبادرات اقتصادية جماعية تعود بالنفع العام على الجميع.



وذكر ان الشركات الاهلية، تهدف الى تحقيق التنمية الجهوية وفقا للإرادة الجماعية للاهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها حيث تمارس الشركات الاهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها وتتمتع بالشخصية القانونية



ولاحظ ان مفهوم الشركات الاهلية تختلف كليا عن مفهوم التعاضديات التي تم اعتمادها في الستينات من القرن الماضي، مبينا في هذا الخصوص ان التعاضديات كانت خاضعة لارادة واشراف السلطة السياسية، بينما يتم بعث الشركات الاهلية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية، حيث تتكون الشركات الاهلية من اشخاص طبيعيين لايقل عددهم عن 50 شخصا ولا يمكن ان يقل راسمالها عن 10 الاف دينار بالنسبة للشركات المحلية وعن 20 الف دينار للشركات الجهوية

