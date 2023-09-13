Babnet

إحالة رئيس مصلحة ومدير عام بوزارة التربية وطبيب على التحقيق

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 16:04 قراءة: 0 د, 23 ث
      
احضر اليوم أعوان الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الاقتصادية والمالية بالقرجاني الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كل من رئيس مصلح بوزارة التربية ومدير عام بنفس الوزارة وطبيب بيطري ومدير تقني بشركة لحوم وجهت لهم تهم تعلقت باستغلال موظف عمومي لوظيفه والاضرار بالإدارة وذلك على خلفية شكاية كانت قد رفعها ديوان الخدمات المدرسية ضد احدى شركات اللحوم بالوطن القبلي اتهمتها بارتكاب تجاوزات مالية.
وقد قررت النيابة احالتهم على قاضي التحقيق لاستنطاقهم بخصوص ما وجه اليهم من تهم.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273156


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 13 سبتمبر 2023 | 27 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:00
18:32
15:48
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 74
Babnet
Babnet36°
27° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-24
33°-25
37°-25
38°-25
38°-25
  • Avoirs en devises
    26483,6

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36525 DT        1$ =3,13739 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   792,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*