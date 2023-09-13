إحالة رئيس مصلحة ومدير عام بوزارة التربية وطبيب على التحقيق

احضر اليوم أعوان الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الاقتصادية والمالية بالقرجاني الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كل من رئيس مصلح بوزارة التربية ومدير عام بنفس الوزارة وطبيب بيطري ومدير تقني بشركة لحوم وجهت لهم تهم تعلقت باستغلال موظف عمومي لوظيفه والاضرار بالإدارة وذلك على خلفية شكاية كانت قد رفعها ديوان الخدمات المدرسية ضد احدى شركات اللحوم بالوطن القبلي اتهمتها بارتكاب تجاوزات مالية.

وقد قررت النيابة احالتهم على قاضي التحقيق لاستنطاقهم بخصوص ما وجه اليهم من تهم.

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