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الألعاب المتوسطية الشاطئية (هيراكليون 2023) : المصارع خير الدين التليلي يحرز الميدالية البرونزية لوزن 70 كلغ

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 12:23 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أحرز المصارع التونسي خير الدين التليلي الميدالية البرونزية في وزن 70 كلغ ضمن منافسات الألعاب المتوسطية الشاطئية المقامة في مدينة هيراكليون بجزيرة كريت اليونانية من 9 الى 16 سبتمبر الجاري.
وهي الميدالية الثانية للمشاركة التونسية في الألعاب بعد أن توفقت أمس الثلاثاء البطلة العالمية في رياضة التجديف خديجة الكريمي في الفوز بميدالية برونزية اولى.
يذكر أن تونس تشارك في الألعاب المتوسطية الشاطئية بوفد يضم 56 رياضي ورياضية يتنافسون في ثمانية اختصاصات.


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