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أسبوع تحسيسي وتوعوي بأمراض التوازن من 17 الى 23 سبتمبر الجاري

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 14:32 قراءة: 1 د, 22 ث
      
تحتفل الجمعية التونسية لأمراض التوازن (الدوار أو الدوخة) من 17 الى 23 سبتمبر الجاري بالأسبوع العالمي لأمراض التوازن من خلال تنظيم عدة أنشطة تحسيسية وتوعوية للتعريف أكثر بأمراض التوازن أو الدوار وكيفية التقصي والتعامل السليم معها

وأفاد الدكتور سمير بن سليمان نائب رئيس الجمعية في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن هذه التظاهرة تنعقد لأول مرة في شمال افريقيا وترمي الى مزيد تحسيس التونسيين بأعراض أمراض التوازن أو الدوار وطرق التعامل معها

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وأوضح أن حالة إخلال التوازن أو الدوار هي ناتجة عن إخلالات في وظيفة جهاز التوازن في الأذن الداخلية وهو مرض متواجد بكثرة
في تونس مبرزا أن فقدان التوازن هو إحساس ان العالم الخارجي يدور بالمريض مع حالة غثيان يمكن ان تصيب الأشخاص في كل الاعمار وحتى صغار السن

وأضاف بن سليمان أن أسباب هذا المرض متعددة، ومن ابسطها الدوران الموضعي الحميد مرورا بمرض الضغط المرتفع بالأذن الداخلية وصولا الى حالات خطيرة جدا مثل الجلطة الدماغية الخطيرة مشددا في هذا الصدد على وجوب توجه مريض الدوخة او الدوار في أقرب وقت الى طبيب الاختصاص لتفادي التعكرات والتقليص منها قدر الإمكان وأخذ الدواء المنساب.

وفي هذا الإطار أشار الى أن الجمعية التونسية لأمراض التوازن تنظم من 17 الى 23 سبتمبر الجاري مجموعة من التظاهرات العلمية في شكل دروس موجهة الى الأطباء وملتقيات طبية وصحية وذلك من خلال عيادات مفتوحة في كافة الأقسام الجامعية اختصاص أمراض الأذن والأنف والحنجرة

كما يتضمن برنامج الاحتفالات تنظيم سباق ماراطون يوم الأحد 17 سبتمبر بمدينة منوبة وحملات تحسيسية وزيارات ميدانية الى دار المسنين بكل من منوبة وقرمبالية وسوسة مع توزيع مطويات تعرف بأمراض إخلال التوازن لغرض تحسيس المواطن بهذه الأمراض وترشيده بضرورة اللّجوء الى أهل الاختصاص لتفادي التعكرات

وللاشارة تأسست الجمعية التونسية لأمراض التوازن سنة 2016



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