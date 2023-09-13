حجز حيوانات مهرّبة بغار الدماء

حجز أعوان الفرقة الحدودية بغار الدماء شاحنة خفيفة على متنها 32 سنجاب رمادي و10 طيور دجاج قطني و4 حمام وكلب من نوع قوقاز مهربة من القطر الجزائري.



وجرت عمليّة الحجز، بحسب بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، الإربعاء، بالتعاون مع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة (دائرة الغابات) منذ مساء، الإثنين 04 سبتمبر 2023.





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وقد تم تسليم وتأمين المحجوز بصفة حينية واستعجالية بالتنسيق مع دائرة الإنتاج الحيواني ونقلها إلى حديقة الحيوانات بالبلفيدير للحفاظ عليها وتوفير الغذاء لها.



ووضعت الحيوانات المحجوزة في الحجر الصحي للتأكد من سلامتها الصحيّة على أن تستكمل المصالح المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في هذا السياق، كافّة المواطنين إلى اليقظة ومعاضدة الجهود والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة من شأنها أن تمس الأمن والصحة والسلامة. ودعت إلى الإبلاغ عن ذلك على الرقم الأخضر 80101250