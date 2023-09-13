صفاقس: فرق الحماية المدنية تواصل اخماد حريق إندلع منذ مساء أمس بمصنع للورق المقوى في الغرابة

مازال حريق إندلع منذ مساء أمس الثلاثاء، بمصنع للورق المقوى في الغرابة التابعة لولاية صفاقس، متواصلا، وتعمل فرق الحماية المدنية على إخماده والسيطرة عليه، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية حاتم بوبكري، صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأكد ذات المصدر، أن الحريق لم يشكل أي خطر على المناطق المجاورة للمصنع وأن الخسائر المادية تمثلت في إحتراق مساحة حوالي 10 آلاف متر مربع من قاعات العمل والمادة الأولية التي لم تقدر قيمتها بعد صاحب المصنع.





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وبين بوبكري ان أسباب إندلاع الحريق "مازالت جارية من قبل الجهات الأمنية".