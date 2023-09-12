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بطولة افريقيا للوسطيات لكرة اليد: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 30-27

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 21:33 قراءة: 0 د, 58 ث
      
انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مساء للوسطيات اليوم الثلاثاء امام نظيره المصري بنتيجة 30-27 بقاعة محمد المزالي بالمنستير في ختام منافسات المجموعة الثانية لبطولة افريقيا للوسطيات للعبة والتي تحتضنها مدينة المنستير الى غاية 14 سبتمبر الجاري.
وانهى المنتخب التونسي الدور الاول في المرتبة الثانية وسيلاقي منتخب انغولا في لقاء نصف النهائي المقرر غدا الاربعاء فيما سيواجه المنتخب المصري في ذات الدور نظيره الغيني.

نتائج الجولة الخامسة والاخيرة من الدور الاول
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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
المجموعة الاولى :
كوت ديفوار - جمهورية الكونغو الديمقراطية 33-21
انغولا - غينيا 31-22

الترتيب
المنتخب ن ل
1- انغولا 8 4 /تاهل الى نصف النهائي وبطولة العالم/
2- غينيا 6 4 /تاهل الى نصف النهائي وبطولة العالم/
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3- كوت ديفوار 4 4
4- الكونغو الديمقراطية 1 4
5- كينيا 1 4

المجموعة الثانية :
الجزائر - مدغشقر 21-13
تونس - مصر 27-30
الترتيب
المجموعة الثانية
المنتخب ن ل
1- مصر 9 4 /تاهل الى نصف النهائي وبطولة العالم/
2- تونس 6 4 /تاهل الى نصف النهائي وبطولة العالم/
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3- الجزائر 4 4
4- مالي 2 4
5- مدغشقر 0 4

الاربعاء 13 سبتمبر 2023
الدور نصف النهائي
انغولا / تونس
مصر / غينيا



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