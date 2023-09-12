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وزير الخارجية والسفير الجزائري يؤكدان العمل على توفير ممهدات النجاح للدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 19:58 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أكد نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وسفير جمهورية الجزائر بتونس، عزوز باعلال، في لقاء جمعهما اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة، ضرورة العمل على توفير كل ممهدات النجاح للدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية التي ستنعقد في الفترة من 02 إلى 04 أكتوبر 2023 بالجزائر.


وجرى التأكيد، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، على إحكام الاستعدادات الجارية لهذا الاستحقاق الثنائي الهام في اتجاه تحقيق نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي الذي يتطلب العمل على تجاوز بعض الصعوبات والإشكاليات في عدد من القطاعات الحيوية.
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وشدّد الجانبان على أهمية ضمان مشاركة مكثفة للفاعلين الاقتصاديين من البلدين في المنتدى الاقتصادي الذي سينتظم على هامش هذه الدورة.
وأشاد نبيل عمّار بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع تونس بالجزائر، والإرادة المشتركة التي تحدو البلدين الشقيقين للارتقاء بالتعاون إلى أرفع المستويات خدمة لمصلحتهما المشتركة.
واستعرض اللقاء آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصّة مستجدات الأوضاع في القارة الإفريقية وانسجام وتوافق مواقف ورؤى البلدين الشقيقين إزاءها.
كما تمّ ثمين وتأكيد أهمية المبادرة الجزائرية لحل الأزمة في النيجر بالطرق السياسية والدبلوماسية بما يتّفق مع حرص البلدين على انتهاج الحلول السلمية لضمان الأمن والاستقرار في بلدان القارة، وفق البلاغ ذاته.


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