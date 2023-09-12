علاقات التعاون بين تونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي محور لقاء رئيس الحكومة بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة

عبّر رئيس الحكومة أحمد الحشاني، في لقاء جمعه اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، عن حرص تونس ورغبتها في مواصلة تعزيز علاقات التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



ورحّب الحشاني بالمناسبة بالمساعدة الفنية التي يقترحها البرنامج الأممي على تونس، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.

من جهته، أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة استعداد البرنامج الإنمائي بالمنتظم الأممي لمرافقة برنامج الاصلاحات والمساعدة في تعبئة الموارد المالية لتنفيذه ودفع الاستثمار، متطلعا إلى أن يشمل هذا التعاون برامج جديدة تتعلق بالتخطيط والمالية والمياه والأمن الغذائي والطاقات المتجددة.



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وقدم المسؤول الأممي لرئيس الحكومة لمحة عن فحوى لقاءاته مع كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفق ذات المصدر.



